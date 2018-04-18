29-летний нижегородец получил год колонии за найденный пакетик с наркотиком

В марте 2018 года Борской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, гражданин на улице нашел полимерный пакетик с наркотическим средством. Понимая, что он обнаруженное вещество является наркотиком, он взял его себе, пока этот наркотик у него не изъяли сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Ранее сообщалось, что 30-летнего нижегородца осудят за найденный на улице наркотик.