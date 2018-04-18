Депутат Вилюйского райсовета ответит за хищение 17 миллионов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Вилюйского райсовета. Ему инкриминируют хищение 17 млн рублей.

По данным следствия, 44-летний мужчина принял участие в аукционе по продаже квартир в рамках республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

По результатам аукциона с подконтрольной обвиняемому фирмой был заключен контракт, соообщает ИА YakutiaMedia. Компания получила аванс в размере более 10 млн рублей.

Построить дом требовалось до 30 ноября 2016 года. Однако работы так и не начались, а полученные деньги были истрачены на личные нужды депутата.

Следствие полагает, что таким же способом было совершено хищение средств у потребительского кооператива «Халбаакы». С ним подконтрольная депутату организация заключила договор на строительство коровника в селе Тосу.