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Депутат Вилюйского райсовета ответит за хищение 17 миллионов
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Депутат Вилюйского райсовета ответит за хищение 17 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Вилюйского райсовета. Ему инкриминируют хищение 17 млн рублей.
По данным следствия, 44-летний мужчина принял участие в аукционе по продаже квартир в рамках республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
По результатам аукциона с подконтрольной обвиняемому фирмой был заключен контракт, соообщает ИА YakutiaMedia. Компания получила аванс в размере более 10 млн рублей.
Построить дом требовалось до 30 ноября 2016 года. Однако работы так и не начались, а полученные деньги были истрачены на личные нужды депутата.
Следствие полагает, что таким же способом было совершено хищение средств у потребительского кооператива «Халбаакы». С ним подконтрольная депутату организация заключила договор на строительство коровника в селе Тосу.
На прошлой неделе бывшего начальника аэроклуба ДОСААФ Якутии обвинили в присвоении 37 млн рублей. По версии следствия, он предоставлял вверенную ему технику для безлицензионной перевозки грузов.
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