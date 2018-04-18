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СМИ: греческая полиция проводит крупную операцию против международной мафии
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СМИ: греческая полиция проводит крупную операцию против международной мафии 

РИА Новости 49 минут назад
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Греческая полиция во взаимодействии с французской полицией второй день проводит в Салониках операцию против международной преступной группировки, арестованы 14 человек из так называемой «грузинской мафии», сообщает местное издание voria.gr.
Масштабная полицейская операция проходит сразу в нескольких европейских городах, в Салониках задержаны 14 человек.
Группировка действовала по всей Европе, она специализировалась на кражах и кражах со взломом. Десятки случаев краж и ограблений произошли в различных районах Салоников.
Накануне в районе Пилей в Салониках произошла перестрелка, которая, по данным СМИ, связана с операцией. Огонь по полицейским открыл подозреваемый, когда обнаружил слежку за собой.
Аналогичная операция также проводится во Франции.
Согласно полицейским источникам, среди арестованных находится главарь грузинской преступной организации. Телеканала Alpha называет задержанного «Эскобаром Европы». Среди обвинений — убийства, наркотики, оружие, проституция, его разыскивали Испания и Франция, в Греции он арестован по французскому ордеру, сообщает телеканал. Издание Enikos сообщает, что речь идет о 57-летнем L. S., который был главарем «грузинско-российской мафии в Европе». «Среди арестованных есть грузины, армяне и русские», — сообщает издание.
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