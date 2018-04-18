СМИ: греческая полиция проводит крупную операцию против международной мафии

АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости . Греческая полиция во взаимодействии с французской полицией второй день проводит в Салониках операцию против международной преступной группировки, арестованы 14 человек из так называемой «грузинской мафии», сообщает местное издание voria.gr.

Масштабная полицейская операция проходит сразу в нескольких европейских городах, в Салониках задержаны 14 человек.

Группировка действовала по всей Европе, она специализировалась на кражах и кражах со взломом. Десятки случаев краж и ограблений произошли в различных районах Салоников.

Накануне в районе Пилей в Салониках произошла перестрелка, которая, по данным СМИ, связана с операцией. Огонь по полицейским открыл подозреваемый, когда обнаружил слежку за собой.

Аналогичная операция также проводится во Франции