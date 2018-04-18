За преступления в сфере госзакупок будут давать 12 лет тюрьмы

Максимальное наказание для преступников в сфере госзакупок теперь составит 12 лет тюрьмы. Для этого Уголовный кодекс дополнят новыми статьями: «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Изменятся и штрафы по статье 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

За злоупотребления в сфере госзакупок товаров, работ, услуг будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление было совершено группой лиц либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы достигнет 7 лет.

Что касается подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или можно будет лишиться свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа. Группа лиц за эти же деяния получит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если преступление было совершено в особо крупном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы.

Поблажки получат те, кто добровольно придёт в следственные органы и сознается в своих преступлениях или же будет активно помогать их раскрытию.