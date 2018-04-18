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Суд приступит к рассмотрению дела о нападении на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
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Суд приступит к рассмотрению дела о нападении на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд 9 апреля провел предварительные слушания в закрытом режиме. По их итогам судья постановил назначить на 18 апреля в 15:00 мск рассмотрение дела Грица по существу. Кроме того, обвиняемому была продлена мера пресечения на полгода, а всего до 26 сентября 2018 года.
По данным следствия, днем 23 октября 2017 года Гриц проник в редакцию радиостанции и напал на Фельгенгауэр, нанеся ей удар ножом в шею.
Задержанный Гриц на допросе рассказал, что лично с Фельгенгауэр знаком не был, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии и на этой почве у него развилась личная неприязнь к журналистке, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления. Следствие придерживалось версии о психической нестабильности нападавшего.
В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе стационарная психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.
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