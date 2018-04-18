За кражу денег с банковского счёта введут уголовный срок

Сейчас за мелкую кражу с банковского счёта или хищение электронных денежных средств установлено административное наказание. В Уголовный кодекс предлагают внести специальный состав, чтобы преступники получили тюремный срок до 6 лет.

Закон внесён группой депутатов и принят Госдумой в третьем чтении. Совет Федерации рассмотрит инициативу на пленарном заседании 18 апреля.

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в последние годы наблюдается резкое увеличение попыток нелегального списания денежных средств по счетов граждан. Многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами, и их ждёт только административное наказание. При этом в 2017 году со счётов граждан украли 2 миллиарда рублей.