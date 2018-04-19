Ужесточена уголовная ответственность за хищение средств с банковских карт

Совет Федерации одобрил ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, внесенных сенатором от Республики Алтай Владимиром Полетаевым. По инициативе парламентария ужесточается ответственность за хищение средств с банковских счетов граждан, а также электронных денег. Теперь оно относится к категории тяжких преступлений независимо от суммы причиненного ущерба.

Для этого часть 3 статьи 158 (Кража) была дополнена новым квалифицирующим признаком — кража с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Такой же квалифицирующий признак введен в статью 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации). Таким образом, всем, кто похитит средства со счетов граждан, теперь грозит наказание, предусмотренное за тяжкие преступления, — до 6-10 лет лишения свободы. Ранее уголовная ответственность наступала с ущерба в 2,5 тысячи рублей, чем часто пользовались преступники при списании средств.

Кроме того, в новой редакции излагается статья 159.3 — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание, предусмотренное в части 1 данной статьи, увеличено с четырех месяцев до трех лет лишения свободы. Также изменились суммы, характеризующие размер ущерба по этим статьям.

«Если раньше крупным считался размер ущерба на сумму более 1,5 миллионов, то теперь — от 250 тысяч, порог особо крупного размера снизился с 6 миллионов до 1 миллиона», — сообщил Владимир Полетаев.

Как отметил парламентарий, закон разработан в целях борьбы с киберпреступниками и телефонными мошенниками, от действий которых страдают сотни тысяч россиян. По официальным данным, в 2017 году со счетов граждан было украдено порядка 2 миллиардов рублей.

«Только в Республике Алтай, которую я представляю, в прошлом году зафиксировано 234 сообщения о кражах и мошенничествах, совершенных дистанционно, с использованием средств сотовой связи, интернет-сайтов», — отметил Владимир Полетаев.

«Жалобы со стороны граждан об участившихся случаях незаконного списания денег с банковских карт звучат на каждом приёме граждан. Это и стало сигналом к действию — мы внесли поправки в закон, чтобы жёстче наказывать мошенников», — отметил Владимир Полетаев.

По мнению сенатора, повышение ответственности за хищение средств со счетов остановит злоумышленников, ведь теперь вместо административной ответственности может наступить уголовная. Кроме того, отнесение этих преступлений к категории тяжких позволит проводить соответствующие оперативно-розыскные действия и предупреждать их совершение.