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В Петербурге вынесли приговор по делу о мошенничестве
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В Петербурге вынесли приговор по делу о мошенничестве 

RT на русском 1 час назад
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Алексея Виноградова и Сергея Егорова, сообщает kp.ru. Они признаны виновными по статье «Незаконная банковская деятельность».
Как заявили в объединённой пресс-службе судов, в июле 2013 года обвиняемые приобрели 24 юрлица, в которых на самом деле не велась никакая деятельность.
После получения уставных документов и печатей Виноградов и Егоров стали оказывать услуги по обналичиванию денег.
За время преступной деятельности они перевели почти 3 млрд рублей. Их преступный доход составил 171 млн рублей.
Обвиняемых приговорили к трём годам условного срока и штрафу в размере 300 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.
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