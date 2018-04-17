В Петербурге вынесли приговор по делу о мошенничестве

Как заявили в объединённой пресс-службе судов, в июле 2013 года обвиняемые приобрели 24 юрлица, в которых на самом деле не велась никакая деятельность.

После получения уставных документов и печатей Виноградов и Егоров стали оказывать услуги по обналичиванию денег.

За время преступной деятельности они перевели почти 3 млрд рублей. Их преступный доход составил 171 млн рублей.

Обвиняемых приговорили к трём годам условного срока и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.