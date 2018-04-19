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Суд присяжных признал виновными в экстремизме 18 жителей Петербурга
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Суд присяжных признал виновными в экстремизме 18 жителей Петербурга 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Суд присяжных признал виновными в совершении 36 преступлений экстремистской направленности 18 жителей Петербурга, 14 из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. Как сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ, в ближайшее время подсудимым вынесут приговор.
"Собранные ГСУ СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 18 местных жителей, 14 из которых на момент инкриминируемых им деяний были несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «возбуждение ненависти и вражды», «грабеж», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «убийство», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «уничтожение и похищение паспорта гражданина», говорится в сообщении.
Следствием установлено, что не позднее декабря 2012 года Андрей Колесников 1983 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек 17 жителей Петербурга, в том числе 14 несовершеннолетних, для совершения преступлений в отношении иностранцев. С декабря 2012 года по ноябрь 2014 года они, по версии следствия, совершили 36 преступлений.
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