34-летний нижегородец осужден за фиктивную прописку иностранцев

Борский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Борской городской прокуратуре

По данным следствия, 23 мая 2017 года мужчина для получения денежного вознаграждения, фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Республики Узбекистан

Фиктивность прописки была выявлена, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Борчанин вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 15 иностранцев фиктивно прописал руководитель организации в Нижнем Новгороде.