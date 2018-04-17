34-летний нижегородец осужден за фиктивную прописку иностранцев 

Борский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Борской городской прокуратуре.
По данным следствия, 23 мая 2017 года мужчина для получения денежного вознаграждения, фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан Республики Узбекистан.
Фиктивность прописки была выявлена, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Борчанин вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, 15 иностранцев фиктивно прописал руководитель организации в Нижнем Новгороде.