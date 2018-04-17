Во Владимире осудили педофила, который изнасиловал шестерых мальчиков

50-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании подростков.

По решению суда он проведет в колонии строгого режима 16 лет. По версии следствия, педофил искал потенциальных «жертв» в социальных сетях. Затем мужчина навязывался к ним в друзья и представлялся человеком с разными интересами. Подростки поддавались на его уловки и шли на встречу.

Владимирец говорил, что зарабатывает на жизнь шитьем сумок. Он просил мальчиков помочь ему. После мужчина насиловах их. Потепревшими признали шесть подростков — в возрасте от 12 до 13 лет.