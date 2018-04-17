Ещё
Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Установлено, что 37-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Большая Очаковская 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут", — сообщили в ведомстве, передает Агентство «Москва».
Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».
В конце марта в Мосгордуме предложили сажать пособников нелегальных мигрантов. В разработанном документе содержатся положения об уголовной ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и их помощников: первым сейчас грозит пятилетний тюремный срок, а в случае, если нелегал прибыл в страну для совершения преступлений, до семи лет лишения свободы.
Пособников предлагают штрафовать до 80 тысяч рублей, отправлять на принудительные работы или лишать свободы на срок до двух лет.
Москва24: последние новости
Следствие просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля Экс-главбуху "Седьмой студии" Масляевой продлили домашний арест ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на юге России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма161
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой200
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери18
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение