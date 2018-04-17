Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Установлено, что 37-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Большая Очаковская 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут", — сообщили в ведомстве, передает Агентство «Москва»

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ ».

В конце марта в Мосгордуме предложили сажать пособников нелегальных мигрантов. В разработанном документе содержатся положения об уголовной ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и их помощников: первым сейчас грозит пятилетний тюремный срок, а в случае, если нелегал прибыл в страну для совершения преступлений, до семи лет лишения свободы.

Пособников предлагают штрафовать до 80 тысяч рублей, отправлять на принудительные работы или лишать свободы на срок до двух лет.