Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на западе столицы

Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал в своей квартире житель столичного района Очаково-Матвеевское. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«В Западном округе задержан подозреваемый в организации незаконной миграции. Установлено, что 37-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Большая Очаковская 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.