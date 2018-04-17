Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на западе столицы 

Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал в своей квартире житель столичного района Очаково-Матвеевское. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В Западном округе задержан подозреваемый в организации незаконной миграции. Установлено, что 37-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Большая Очаковская 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.