Ещё
Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на западе столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал москвич в своей квартире на западе столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировал в своей квартире житель столичного района Очаково-Матвеевское. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В Западном округе задержан подозреваемый в организации незаконной миграции. Установлено, что 37-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Большая Очаковская 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд признал законным продление до 9 июня ареста полковнику МВД РФ Д.Захарченко Безработный пытался перерезать горло приезжему в переходе станции метро «Савеловская» Жителя Подмосковья будут судить за распространение порно с несовершеннолетними и шантаж их родственников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма154
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой199
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери16
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение