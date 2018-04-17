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Жителя Ростова-на-Дону приговорили к четырём годам колонии за инсценировку своей смерти
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Жителя Ростова-на-Дону приговорили к четырём годам колонии за инсценировку своей смерти 

RT на русском 2 часа назад
В Ростове-на-Дону вступил в законную силу приговор местному жителю, который инсценировал свою смерть, чтобы не возвращать долги, сообщают «Юга.ру».
Отмечается, что обвиняемый заключал договоры по изготовлению и установке памятников, однако не выполнял свои обязательства.
Мужчина инсценировал свою смерть, отправив одной из знакомых фотографию в гробу.
Его признали виновным по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Суд приговорил обвиняемого к двум годам и трём месяцам, но прокуратура обжаловала вердикт, и теперь мошенник проведёт в тюрьме четыре года и три месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.
RT на русском: последние новости
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