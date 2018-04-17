Руководителей налоговой инспекции в Подмосковье обвиняют во взятке на 15 млн рублей

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Руководство межрайонной ИФНС № 1 по Московской области обвиняется в получении взятки от коммерческой фирмы в 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Руководитель межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместитель и начальник отдела выездных проверок получили взятку в размере 15 млн рублей от руководителей коммерческой фирмы за снижение суммы исчисленного налога при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности", — сказал собеседник агентства.