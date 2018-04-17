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Руководителей налоговой инспекции в Подмосковье обвиняют во взятке на 15 млн рублей
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Руководителей налоговой инспекции в Подмосковье обвиняют во взятке на 15 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство межрайонной ИФНС № 1 по Московской области обвиняется в получении взятки от коммерческой фирмы в 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Руководитель межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместитель и начальник отдела выездных проверок получили взятку в размере 15 млн рублей от руководителей коммерческой фирмы за снижение суммы исчисленного налога при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности", — сказал собеседник агентства.
Им предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила ТАСС предъявление обвинений руководителю ИФНС, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок.
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