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Обвиняемым во взятке руководителям налоговой инспекции в Подмосковье избран домашний арест
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Обвиняемым во взятке руководителям налоговой инспекции в Подмосковье избран домашний арест 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Руководитель межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместитель и начальник отдела выездных проверок, обвиняемые в получении взятки в 15 млн рублей, отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в СК.
По данным следствия, обвиняемые вступили в сговор с целью получения от руководства одной из коммерческих фирм взятки в 15 млн рублей за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности. 12 апреля начальник отдела выездных проверок была задержана после получения первой части взятки в 10 млн рублей, деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
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