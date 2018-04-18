Обвиняемым во взятке руководителям налоговой инспекции в Подмосковье избран домашний арест

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Руководитель межрайонной ИФНС № 1 по Московской области , его заместитель и начальник отдела выездных проверок, обвиняемые в получении взятки в 15 млн рублей, отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в СК.

По данным следствия, обвиняемые вступили в сговор с целью получения от руководства одной из коммерческих фирм взятки в 15 млн рублей за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности. 12 апреля начальник отдела выездных проверок была задержана после получения первой части взятки в 10 млн рублей, деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").