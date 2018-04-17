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Преступников, подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей, задержали в Ростове‐на‐Дону
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Преступников, подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей, задержали в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники МВД задержали участников организованной группы в Ростове‐на‐Дону, которая подозревается в обналичивании миллиарда рублей. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В число подозреваемых входят: директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.
Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы
— официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полиция при поддержке сотрудников Росгвардии провела обыски в домах подозреваемых в Ростовской и Смоленской областях и в Краснодарском крае. У организованной группы изъяли банковские карты, учредительные документы, финансовую документацию, электронную технику и печати организации.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
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