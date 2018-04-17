В Подмосковье у москвича угнали иномарку за 4 млн рублей

У москвича угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, который был припаркован у дома в СНТ «Союзмультфильм» Рузского городского округа Московской области Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», воры также успели заскочить в дом и похитить 80 тысяч рублей, дорогой смартфон и водительское удостоверение. В пресс-службе ОМВД России по Рузскому городскому округу уточнили, что сумма ущерба составила 4 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Новости криминала: Lexus за 4 млн рублей угнали в Подмосковье