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В Подмосковье у москвича угнали иномарку за 4 млн рублей
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В Подмосковье у москвича угнали иномарку за 4 млн рублей 

Свободная пресса 1 час назад
У москвича угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, который был припаркован у дома в СНТ «Союзмультфильм» Рузского городского округа Московской области.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», воры также успели заскочить в дом и похитить 80 тысяч рублей, дорогой смартфон и водительское удостоверение.
В пресс-службе ОМВД России по Рузскому городскому округу уточнили, что сумма ущерба составила 4 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Новости криминала: Lexus за 4 млн рублей угнали в Подмосковье
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