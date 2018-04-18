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На Кубани пенсионер застрелил на даче незнакомую женщину
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На Кубани пенсионер застрелил на даче незнакомую женщину 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Бытовая драма случилась 16 апреля 2018 года в хуторе Безлесном.
По версии следствия, в этот день 71-летний житель Краснодара находился на территории своей дачи. По словам пенсионера, в какой-то момент она заметил у себя на участке незнакомого человека. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пожилой мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил из него в сторону незваной гостьи. От полученного дробового ранения задней поверхности туловища женщина скончалась еще до приезда Скорой помощи. Личность погибшей была установлена, ею оказалась 50-летняя местная жительница.
В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.
— Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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