На Кубани пенсионер застрелил на даче незнакомую женщину

Краснодар . 18 апр. — Новая Кубань. Бытовая драма случилась 16 апреля 2018 года в хуторе Безлесном.

По версии следствия, в этот день 71-летний житель Краснодара находился на территории своей дачи. По словам пенсионера, в какой-то момент она заметил у себя на участке незнакомого человека. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пожилой мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил из него в сторону незваной гостьи. От полученного дробового ранения задней поверхности туловища женщина скончалась еще до приезда Скорой помощи. Личность погибшей была установлена, ею оказалась 50-летняя местная жительница.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.