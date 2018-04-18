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Обвиняемого в незаконной охоте на кабана будут судить на Дону
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Обвиняемого в незаконной охоте на кабана будут судить на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Дело о незаконной охоте на кабана рассмотрит суд в Зерноградском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, фигуранту дела инкриминируется п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
По данным следствия, в феврале 2017 года в автомобиле обвиняемого, который охотился на территории Зерноградского района без необходимого разрешения, была обнаружена убитая самка дикого кабана.
Ущерб от незаконных действий охотника составил 75 тыс. рублей.
Сообщается, что мужчина свою вину в преступлении не признал и ущерб не возместил.
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 Ещё 2 источника 
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