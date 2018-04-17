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Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности
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Генпрокуратура опять обвинила следователей СК в неэффективности 

Вести.Ru 2 часа назад
Следственные подразделения СКР продолжают оставаться неэффективными как на стадии приема обращений, так и при расследовании уголовных дел.
Как передает РИА Новости, об этом сообщается в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
В документе отмечается, что, по мнению Генеральной прокуратуры РФ, 62,7% всех нарушений закона в органах отечественных следствия — на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях — приходятся на Следственный комитет России.
"Необходимо отметить, что, несмотря на наличие в структуре ведомства значительной по численности и многоступенчатой системы органов процессуального контроля, их работа продолжает оставаться неэффективной как на данной стадии судопроизводства, так и при расследовании уголовных дел", — констатировал Чайка.
Что же касается министерства внутренних дел, то по данным Генпрокуратуры, там процент нарушений ниже 37,3% от общего числа нарушений.
Чайка подчеркнул, что число нарушений при приеме сообщений о преступлениях в течение последних лет трех лет растет. В 2015 году было более 94 тысячи подобных нарушений, в 2016 году — 126 тысяч, а в 2017 году — почти 160 тысяч.
В феврале 2018 года генеральный прокурор РФ обвинил российских следователей в профессиональной деградации. По его словам, 70% уголовных дел рассматривается в судах в особом порядке, без исследования доказательств.
Расследованием уголовных дел в России занимаются три ведомства — СКР, ФСБ и МВД.
Следственный комитет России был образован в 2011 году вместо Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
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