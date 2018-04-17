Следователь обстрелял полицейских на вечеринке в Перми

Следователь открыл стрельбу по полицейским в Перми . Конфликт произошел в следственном отделе по Индустриальному району пермского СК СКР.

В здании проходила вечеринка. Кроме следователей, на ней были два оперуполномоченных уголовного розыска. Позже в отдел пришел следователь из соседнего Кировского района Янис Просвирнин. Он поссорился с полицейскими, а затем начал стрелять из травматического пистолета. Один из полицейских был ранен в локоть, другой — в ногу.

По предварительным данным, Просвирнин был пьян. По его словам, конфликт начался из-за разговора о расследуемом уголовном деле об убийстве. Следователь рассказал, что сотрудники правоохранительных органов раздели его и вытолкали на улицу, а он начал стрелять в целях самообороны, пишет Ura.ru.

Никто из участников конфликта не обращался за медицинской помощью.