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Следователь обстрелял полицейских на вечеринке в Перми
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Следователь обстрелял полицейских на вечеринке в Перми 

Ридус 1 час назад
Следователь открыл стрельбу по полицейским в Перми. Конфликт произошел в следственном отделе по Индустриальному району пермского СК СКР.
В здании проходила вечеринка. Кроме следователей, на ней были два оперуполномоченных уголовного розыска. Позже в отдел пришел следователь из соседнего Кировского района Янис Просвирнин. Он поссорился с полицейскими, а затем начал стрелять из травматического пистолета. Один из полицейских был ранен в локоть, другой — в ногу.
По предварительным данным, Просвирнин был пьян. По его словам, конфликт начался из-за разговора о расследуемом уголовном деле об убийстве. Следователь рассказал, что сотрудники правоохранительных органов раздели его и вытолкали на улицу, а он начал стрелять в целях самообороны, пишет Ura.ru.
Никто из участников конфликта не обращался за медицинской помощью.
По факту стрельбы была проведена служебная проверка. В итоге следователя, открывшего стрельбу, уволили из правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.
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