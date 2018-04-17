СК возбудил дело о завышении стоимости ремонта в дагестанском музее на 16 млн рублей

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту завышения стоимости ремонтных работ в Дагестанском историческом и архитектурном музее на 16 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. "Следствием установлено, что в 2014-2016 годах в рамках реализации программы по капитальному ремонту административных зданий, помещений и инженерных сетей в Дагестанском государственном объединенном историческом и архитектурном музее имени А. Тахо-Годи между музеем и частной строительной организацией при поддержке министерства культуры Республики Дагестан заключены госконтракты и договоры на проведение соответствующих ремонтно-строительных работ за счет бюджетных средств на общую сумму почти 134 млн рублей. При проведении проверки актов приема-сдачи выполненных работ, а также проектно-сметной документации выявлены необоснованные завышения их стоимости на общую сумму более 16 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету в особо крупном размере", — сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия, устанавливаются лица, в том числе должностные, причастные к преступлению.