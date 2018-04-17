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Местный производитель мебели обманул тюменку на 122 000 рублей
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Местный производитель мебели обманул тюменку на 122 000 рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Исполнительное производство о взыскании с местного предпринимателя 122 000 рублей было возбуждено в районном отделе судебных приставов Ленинского административного округа города Тюмени. Тюменка заключила договор об изготовлении и установке мебели с местным производителем. В установленные договором сроки свои обязательства общество с ограниченной ответственностью так и не выполнило, женщину попросили подождать, но и на этот раз тюменка не получила ни заказ ни деньги. Суд обязал предпринимателя возместить убытки гражданке.
В установленный законом срок, должником добровольно решение суда исполнено не было. Руководство предприятия не раз предупреждалось об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, однако должные выводы так и не были сделаны. Судебным приставом было установлено, что имея финансовую возможность исполнить решение суда, задолженность так и не была оплачена.
«В период, после возбуждения исполнительного производства владелец компании заключил 40 договоров подряда на изготовление корпусной мебели, торгового оборудования и иных изделий на общую сумму 2,3 млн рублей, однако возможности погасить имеющуюся задолженность на сумму 122 000 рублей перед обманутой клиенткой предприниматель так и не изыскал», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.
В соответствии со ст. 315 УК РФ, по факту злостного неисполнения решения суда дознавателем УФССП России по Тюменской области в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. Теперь руководителю фирмы предстоит не только вернуть долг обманутой клиентке, но и предстать перед судом.
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