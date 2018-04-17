Суды освободили от уголовной ответственности более 20 тысяч человек

Эти люди получили второй шанс в жизни: их дела закрыты, судимость не будет висеть клеймом в биографии. При этом людям назначен судебный штраф, чтобы закрепить выученный урок.

Судебный департамент опубликовал статистику работы судов за год. В этот раз аналитики ждали цифр с особым интересом. В 2016 году по инициативе Верховного суда России были приняты масштабные поправки в Уголовный кодекс. Введены гуманные правила: человек, впервые совершивший нетяжкое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности. Но для этого он должен признать вину и возместить ущерб. Тогда подсудимый сможет продолжить жизнь как бы с чистого листа: не был, не состоял, не привлекался. 2017-й стал первым годом, когда новые нормы действовали от начала до конца. Как все прошло и чего ждать дальше?

По словам практиков, потребовалось некоторое время, чтобы следователи и судьи прониклись новыми правилами. Первые месяцы многие даже не знали, что дело можно просто взять и закрыть. По инерции людям, попавшимся на чем-то нестрашном, назначали какие-то мягкие наказания, вроде условного срока или исправительных работ. И обвиняемые уходили из суда с судимостью.

Но постепенно процесс пошел. Аналитики прогнозируют, что в перспективе освобожденных от уголовной ответственности станет больше. Пока же результат такой: в общей сложности подсудимые, чьи дела были закрыты по новым правилам, заплатили судебных штрафов на 284 миллиона рублей.

Под гуманные нормы попали 4,1 тысячи женщин. Суды прекратили дела в отношении более 620 автомобилистов, обвинявшихся по водительским статьям УК. Более 5 тысяч из освобожденных проходили по делам о кражах. То есть они что-то украли, это доказанный факт, на том попались, все вернули и заплатили штраф. Если вновь пойдут воровать, на мягкость рассчитывать не смогут. Шанс дается только раз.

Попавшие под действие новых правил заплатили 284 миллиона рублей штрафа, но судимости у них нет Надо подчеркнуть: в статистике Судебного департамента речь о делах, прекращенных судом. Но закрывать дела могут и следователи. Как сообщил недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев , в целом благодаря новым нормам за год число подсудимых сократилось примерно на 50 тысяч.

Иными словами, при старых порядках дела этих людей дошли бы до суда. Скорее всего это закончилось бы для них обвинительным приговором и каким-то наказанием без тюрьмы. Теперь же либо следователи сами прекращали дела. Либо то, что совершили граждане, перестало считаться преступлением. Статьи были перенесены из УК в КоАП, и граждан наказали, как правонарушителей.

По словам Вячеслава Лебедева, от уголовной ответственности также был освобожден каждый пятый предприниматель, обвинявшийся в экономическом преступлении. «При этом общее количество осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности сократилось до 1350 лиц», — подчеркнул председатель Верховного суда.

Следующий шаг, который предлагает сделать Верховный суд: ввести понятие уголовного проступка. Это позволит избавить от судимости еще несколько десятков тысяч человек. «В целях либерализации уголовного закона в Государственную Думу Верховным судом внесен проект федерального закона, направленного на введение в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия уголовного проступка, что позволит более точно дифференцировать меры уголовно-правового характера и исключить негативные для личности последствия судимости за совершение деяний не наказуемых лишением свободы, — сообщил недавно Вячеслав Лебедев. — Ежегодно такая мера уголовно-правовой ответственности может быть применена в отношении 40 тысяч подсудимых».

Среди преступлений небольшой тяжести, предусмотренных действующей редакцией Уголовного кодекса, предлагается выделить 80 составов преступлений, которые представляют наименьшую общественную опасность и не предусматривают возможность лишения свободы. Они и будут считаться уголовными проступками. Сторонники новых инициатив уверены, что люди, впервые совершившие подобные (подчеркивается — нетяжкие) преступления не представляют общественной опасности.

Эксперты особо обращают внимание, что за 17 лет количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, снизилось в 1,8 раза. В 2000 году в местах лишения свободы содержались около 1 миллиона человек, а в 2017 году тюремное население составило 602 тысячи человек. По словам экспертов, это доказывает, что работа по внедрению гуманных подходов ведется давно и системно. В общем порядке в прошлом году было рассмотрено 318 тысяч уголовных дел, при этом только 67% подсудимых были осуждены. Остальные подсудимые по различным основаниям были освобождены от уголовной ответственности. То есть дела закрывались не только по новым правилам, но и по давно уже действующим.

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Надо пояснить, что общий порядок подразумевает классический процесс, где заслушивается обвинение и защита, идет спор. Есть еще и особый порядок, когда процедуры сокращены, так как обвиняемый признал вину и сам попросил рассмотреть дело побыстрее. В таком случае ему гарантируют скидку при наказании. Подавляющее большинство уголовных дел рассматривается именно в особом порядке, и оправдательных приговоров там быть не может: ведь и сам подсудимый согласен с тем, что его вина доказана.