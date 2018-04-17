Генпрокуратура в 2017 году выявила хищения на 1,9 млрд рублей в сфере ОПК

"Органами прокуратуры принимались меры к пресечению неправомерного отчуждения имущества предприятий ОПК, а также объектов недвижимости и земельных участков, предназначенных для нужд обороны страны. В истекшем году выявлены факты хищений на общую сумму около 1,9 млрд рублей, совершенные путем заключения руководителями оборонных предприятий заведомо убыточных сделок с недвижимым имуществом и фиктивных сделок. Возбуждены уголовные дела", — отмечается в докладе.

Генпрокуратура также отмечает активизацию расследования уголовных дел, возбужденных по нарушениям при строительстве космодрома Восточный. В докладе Чайки Совету Федерации говорится, что в течение 2017 года в суд были направлены 49 уголовных дел по нарушениям, совершенным при возведении инфраструктуры космодрома — «почти в три раза больше, чем за предшествующие три года».

Для активизации расследований в декабре 2016 года при Генпрокуратуре был создан межведомственный штаб, объединивший усилия надзирающих прокуроров, следователей, оперативных служб и гособвинителей. За прошлый год было завершено расследование 37 уголовных дел или более половины от общего числа дел, поступивших в суды по Восточному с 2014 года. Расследование оставшихся 24 уголовных дел находится под контролем Генпрокуратуры.

Кроме того, «проверен новый генеральный подрядчик строительства — федеральное государственное предприятие „ЦЭНКИ“ , а также около 50 подрядных организаций». Вскрыто более 400 случаев отступления от строительных норм и правил при возведении объектов космодрома, по требованию прокуратуры руководством "Роскосмоса" усилен контроль за качеством работ.

"Всего в прошедшем году выявлено более 8,5 тыс. нарушений, допущенных в ходе строительства космодрома Восточный, внесены 250 представлений, более 150 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", — говорится в докладе.