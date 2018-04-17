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Генпрокуратура усилит надзор за космодромом Восточный
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Генпрокуратура усилит надзор за космодромом Восточный 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Генпрокуратура направила в правительство предложения по усилению надзора над космодромом Восточный в связи с началом новой стройки, говорится в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации.
"Учитывая начало строительства второй очереди космодрома Восточный, в целях недопущения причин и условий, способствующих совершению новых преступлений и правонарушений, Генеральная прокуратура РФ в 2017 году в правительство РФ направила предложения по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности", — говорится в документе.
По данным генпрокурора, в прошлом году на строительстве космодрома было выявлено более 8,5 тысяч нарушений, внесено свыше 250 представлений, по требованию прокуроров более 150 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. В суд было направлено 37 уголовных дел о преступлениях, совершенных при возведении инфраструктуры космодрома, что составляет более половины от общего числа дел указанной категории, поступивших в судебные инстанции с 2014 года — их 67.
"Расследование оставшихся 24 дел по преступлениям в данной сфере находится под контролем Генеральной прокуратуры РФ", — следует из документа.
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