Генпрокуратура усилит надзор за космодромом Восточный

"Учитывая начало строительства второй очереди космодрома Восточный, в целях недопущения причин и условий, способствующих совершению новых преступлений и правонарушений, Генеральная прокуратура РФ в 2017 году в правительство РФ направила предложения по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности", — говорится в документе.

По данным генпрокурора, в прошлом году на строительстве космодрома было выявлено более 8,5 тысяч нарушений, внесено свыше 250 представлений, по требованию прокуроров более 150 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. В суд было направлено 37 уголовных дел о преступлениях, совершенных при возведении инфраструктуры космодрома, что составляет более половины от общего числа дел указанной категории, поступивших в судебные инстанции с 2014 года — их 67.

"Расследование оставшихся 24 дел по преступлениям в данной сфере находится под контролем Генеральной прокуратуры РФ", — следует из документа.