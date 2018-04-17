Житель Бокситогорска пойдет под суд за многократное насилие над несовершеннолетней

Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Бокситогорск , который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, в один из дней с апреля по сентябрь 2016 года мужчина завел 15-летнюю девушку в комнату переговоров одного из спортивных комплексов, расположенного в городе Бокситогорск, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В один из дней с марта по май 2017 года злоумышленник вновь встретился с несовершеннолетней. Угрожая передать родителям девушки ее фотографии в обнаженном виде, мужчина заставил сесть несовершеннолетнюю в свой автомобиль. Подозреваемый увез девушку за город, где изнасиловал ее.

Аналогичные преступления злоумышленник совершил в отношении данной девушки 26 сентября и 6 октября 2017 года.

Следствием был проведен обширный комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.