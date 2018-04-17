Подозреваемые в грабеже и краже разыскиваются в Петрозаводске (видео)

Грабеж был совершен в магазине, а кража в развлекательном заведении карельской столицы. Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску ведется розыск лица, причастного к краже, сообщает пресс-центр МВД РК. Преступление было совершено в ночь на 15 апреля в одном из ночных развлекательных заведений города. У посетительницы из сумочки был похищен мобильный телефон стоимостью более 8 000 рублей. Камеры видеонаблюдения, которыми оборудован клуб, запечатлели момент кражи и возможного подозреваемого.

Также полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже, который был совершен в одном из магазинов, расположенных на улице Виданской. Преступление было совершено 13 апреля 2018 года. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого.

Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55,