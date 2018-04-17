По горячим следам раскрыта кража кошелька у гражданина на Киевском вокзале 

На платформе дальнего следования Киевского вокзала у жителя Московской области пропал кошелек с денежными средствами в сумме 100 долларов США и 2500 рублей, а так же банковская карта.
Он обратился в дежурную часть ЛО МВД России на станции Москва — Киевская. По «горячим следам» сотрудники ЛО МВД России на станции Москва — Киевская выявили и задержали подозреваемого в краже. Задержанным оказался житель Саратовской области. В ходе проведения процедуры личного досмотра похищенное обнаружено и изъято.
По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на станции Москва — Киевская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Подозреваемый задержан по ст.91-92 УПК РФ. Отрабатывается его причастность к совершениям аналогичных преступлений на территории столичного транспортного узла.