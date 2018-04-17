В Курганской области задержали браконьеров, причинивших ущерб на 880 тысяч рублей

Курганской области задержали трёх браконьеров, причинивших ущерб региону на 880 тыс. рублей за один день. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добычей злоумышленников на территории Салтосарайского охотничьего угодья в Каргапольском районе стали два лося и одна беременная лосиха.

При подозреваемых найдены зарегистрированный карабин «Сайга» и два нелегальных ружья.

Задержанных доставили в отдел полиции.