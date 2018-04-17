В Курганской области задержали браконьеров, причинивших ущерб на 880 тысяч рублей 

В Курганской области задержали трёх браконьеров, причинивших ущерб региону на 880 тыс. рублей за один день. Об этом сообщает URA.RU.
Как заявили в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добычей злоумышленников на территории Салтосарайского охотничьего угодья в Каргапольском районе стали два лося и одна беременная лосиха.
При подозреваемых найдены зарегистрированный карабин «Сайга» и два нелегальных ружья.
Задержанных доставили в отдел полиции.
В 2017 году Nation News сообщало, что в Хабаровске вынесли приговор банде браконьеров.