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В Курганской области задержали браконьеров, причинивших ущерб на 880 тысяч рублей
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В Курганской области задержали браконьеров, причинивших ущерб на 880 тысяч рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета 45
В Курганской области задержали трёх браконьеров, причинивших ущерб региону на 880 тыс. рублей за один день. Об этом сообщает URA.RU.
Как заявили в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добычей злоумышленников на территории Салтосарайского охотничьего угодья в Каргапольском районе стали два лося и одна беременная лосиха.
При подозреваемых найдены зарегистрированный карабин «Сайга» и два нелегальных ружья.
Задержанных доставили в отдел полиции.
В 2017 году Nation News сообщало, что в Хабаровске вынесли приговор банде браконьеров.
RT на русском: последние новости
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