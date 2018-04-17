Двое воронежцев минимум 4 раза бесплатно заправили свой авто на АЗС 

И попали под уголовное дело. Двое воронежцев 20 и 23 лет попались на обманах кассиров на заправках, сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 17 апреля. Молодые люди заправляли бензином полный бак своего автомобиля и уезжали, не отплачивая. Выяснилось, что 3 марта парни подъехали к заправке недалеко от сити-парка «Град», предварительно сняв номера с автомобиля. После этого 20-летний горожанин остался за рулём, а 23-летний — к кассе. Молодой человек попросил залить бак до полного, сказав, что оплатит покупку после выдачи чека. Однако как только машину заправили, молодые люди скрылись. Ущерб составил почти 2,5 тыс. рублей. На след злоумышленников удалось выйти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Молодые люди в преступлении признались. Оказалось, что они причастны как минимум к трём аналогичным преступлениям. Теперь 20-летний молодой человек находится под подпиской о невыезде, 23-летний — задержан. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ), парням грозит до 5 лет лишения свободы. Екатерина Трещикова