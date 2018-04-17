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В Нижегородской области будут судить женщину, подозреваемую в убийстве сына
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

В Нижегородской области будут судить женщину, подозреваемую в убийстве сына 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мать, заколовшая ножом двухлетнего сына в декабре прошлого года, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 10 декабря прошлого года в квартире дома по улице Кудьминской в Нижнем Новгороде мать много раз ударила ножом своего двухлетнего сына. Ребенок от полученных ранений скончался на месте. Отец мальчика вызвал медиков и правоохранителей.
Проведенная в ходе предварительного расследования судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у женщины есть признаки хронического психического расстройства, из-за чего она не может осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим она помещена в психиатрическую больницу.
"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера", — говорится на сайте.
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