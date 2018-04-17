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В Татарстане задержан сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

В Татарстане задержан сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане правоохранители задержали заместителя начальника отдела подразделения по борьбе с организованной преступностью. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Ууправления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова, пояснили в пресс-службе республиканского СУ СКР.
Напомним, по мнению следователей за «вознаграждение» в семь миллионов рублей полицейский пообещал помочь решить вопрос о непривлечении к ответственности одного из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Часть денег вероятней всего должна была предназначаться Рафикову.
Сейчас расследование продолжается. Как ранее сообщал «ФедералПрес», Пахомов останется под арестом до 5 июня.
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