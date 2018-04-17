В Татарстане задержан сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью

Татарстане правоохранители задержали заместителя начальника отдела подразделения по борьбе с организованной преступностью. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Ууправления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова , пояснили в пресс-службе республиканского СУ СКР

Напомним, по мнению следователей за «вознаграждение» в семь миллионов рублей полицейский пообещал помочь решить вопрос о непривлечении к ответственности одного из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Часть денег вероятней всего должна была предназначаться Рафикову.

Сейчас расследование продолжается. Как ранее сообщал «ФедералПрес», Пахомов останется под арестом до 5 июня.