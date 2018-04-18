В Татарстане глава отдела по борьбе с оргпреступностью заподозрен в получении 100 тыс. долларов взятки

Казани Советский районный суд арестовал 37-летнего заместителя начальника отдела подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД республики Евгения Рафикова , задержанного по подозрению в получении взятки в 100 тыс. долларов. В долларовой доле «Рафикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 июня», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда В пресс-службе МВД Татарстана агентству сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, Евгений Рафиков будет уволен. По информации следственного управления СКР по Татарстану, подполковник Рафиков был задержан 16 апреля в рамках расследования уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего начальника отдела Управления уголовного розыска МВД Татарстана Романа Пахомова , подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что Пахомов предложил фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности передать 7 млн рублей сотрудникам МВД за решение вопроса о непривлечении его и трех его знакомых к уголовной ответственности. Мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности . В результате 5 апреля 2018 года после получения денег в сумме $100 тыс. Пахомов был задержан. Следствие полагает, что часть денежных средств предназначалась Рафикову. Пахомов отправлен под домашний арест до 5 июня. Из органов внутренних дел он уже уволен.