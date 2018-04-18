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В Татарстане глава отдела по борьбе с оргпреступностью заподозрен в получении 100 тыс. долларов взятки
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В Татарстане глава отдела по борьбе с оргпреступностью заподозрен в получении 100 тыс. долларов взятки 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Казани Советский районный суд арестовал 37-летнего заместителя начальника отдела подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД республики Евгения Рафикова, задержанного по подозрению в получении взятки в 100 тыс. долларов.
В долларовой доле
«Рафикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 июня», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда
В пресс-службе МВД Татарстана агентству сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, Евгений Рафиков будет уволен.
По информации следственного управления СКР по Татарстану, подполковник Рафиков был задержан 16 апреля в рамках расследования уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего начальника отдела Управления уголовного розыска МВД Татарстана Романа Пахомова, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что Пахомов предложил фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности передать 7 млн рублей сотрудникам МВД за решение вопроса о непривлечении его и трех его знакомых к уголовной ответственности. Мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности. В результате 5 апреля 2018 года после получения денег в сумме $100 тыс. Пахомов был задержан.
Следствие полагает, что часть денежных средств предназначалась Рафикову. Пахомов отправлен под домашний арест до 5 июня. Из органов внутренних дел он уже уволен.
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