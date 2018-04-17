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Курянин выносил из магазинов дрели и шуруповёрты
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Курянин выносил из магазинов дрели и шуруповёрты 

Курские известия 42 минуты назад
Фото: Курские известия
В настоящий момент известно как минимум о пяти аналогичных кражах
Как сообщили в группе по связям со СМИ УМВД России по городу Курску, полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в многочисленных кражах из хозяйственных магазинов. Злоумышленник предпочитал похищать дорогие электроинструменты. Шуруповёрты и перфораторы он выносил из торгового зала, спрятав под одеждой. После очередного преступления курянин оказался в отделе полиции и на время следствия дал подписку о невыезде.
Вскоре выяснилось, что, уже являясь фигурантом уголовного дела, мужчина продолжил нарушать закон. В настоящий момент известно как минимум о пяти аналогичных кражах. В свете новых обстоятельств, вполне вероятно, что в качестве меры пресечения для рецидивиста будет выбрано заключение под стражу. Согласно санкции статьи 158 УК РФ, за совершённые хищения подозреваемый в очередной раз окажется в местах лишения свободы. Продолжительность срока суд определит с учётом количества преступлений.
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