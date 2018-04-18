Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

Суд продолжил изучать материалы дела. По словам Девятко, в среду суд также намерен допросить ряд свидетелей со стороны защиты.

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