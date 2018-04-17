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В Омутнинске инвалид зарубил гостя топором и вызвал полицию
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В Омутнинске инвалид зарубил гостя топором и вызвал полицию 

Vyatka-grad.ru 53 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Труп мужчины обнаружен в одном из частных домов города, сообщает портал omvesti.ru.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Убийство произошло во вторник, 17 апреля, на улице Карла Маркса. По прибытию на место следователи обнаружили труп мужчины с обширными ранами в области головы.
После трагедии, разыгравшейся в доме, хозяин сам сообщил, что убил человека.
Мужчина, хозяин дома — 57— летний инвалид. Погибший — чуть старше. Источники сообщили, что в доме, где произошло убийство, на столе стояли несколько бутылок из-под одеколона. В комнате лежали топор и молоток.
Фото — omvesti.ru
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