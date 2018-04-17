В ХМАО дело врача, обвиняемого в гибели пациентки, передано в суд

По версии следствия, ненадлежащее исполнение медиком своих профессиональных обязанностей привело к смерти 52-летней пациентки.

4 июля 2017 года врач при проведении медицинской процедуры повредил женщине лёгкое, на следующий день она скончалась.

Отмечается, что следствием собрана вся достаточная доказательная база.