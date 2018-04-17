В ХМАО дело врача, обвиняемого в гибели пациентки, передано в суд 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре следователи передали в суд уголовное дело против врача-реаниматолога Нижневартовской окружной больницы № 2, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По версии следствия, ненадлежащее исполнение медиком своих профессиональных обязанностей привело к смерти 52-летней пациентки.
4 июля 2017 года врач при проведении медицинской процедуры повредил женщине лёгкое, на следующий день она скончалась.
Отмечается, что следствием собрана вся достаточная доказательная база.
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