Верховный суд США осложнил депортацию осужденных иммигрантов

Данное решение может затруднить намерения администрации ускорить депортацию осужденных иммигрантов.

Суд 5 голосами против 4 признал недостаточно ясным соответствующее положение закона, причем назначенец Дональда Трампа консерватор Нил Горсач присоединился к четырем либеральным судьям. Конкретным поводом стало дело осужденного за грабеж легального иммигранта с Филиппин Джеймса Димайя.

Судья Елена Каган, высказываясь за большинство судей, заявила, что закон в нынешнем виде создает трудности для судопроизводства в нижних инстанциях. По ее словам, некоторые суды считают кражу из автомобиля со взломом тяжким преступлением с применением насилия, а другие нет, то же самое относится к таким преступлениям, как изнасилование и незаконное проникновение в чужой дом.

Администрация выразила разочарование решением суда.

"Сегодняшнее решение значительно подрывает усилия министерства национальной безопасности по депортации из США иностранцев, осужденных за ряд тяжких преступлений, включая изнасилование, похищение и ограбление. Решение мешает федеральным властям удалять из страны иммигрантов-преступников, что позволяет нашей стране стать безопасной гаванью для преступников и делает нас более уязвимыми", — заявила в этой связи пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Тайлер Хултон.

Пока неясно, как решение Верховного суда повлияет на правоприменение. Вероятнее всего, судебные решения о депортации осужденных иммигрантов станет сложнее обосновывать в суде.