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Верховный суд США осложнил депортацию осужденных иммигрантов
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Верховный суд США осложнил депортацию осужденных иммигрантов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США назвал «неконституционно расплывчатым» закон, который предусматривает депортацию осужденных за тяжкие преступления иммигрантов, говорится в решении суда.
Данное решение может затруднить намерения администрации ускорить депортацию осужденных иммигрантов.
Суд 5 голосами против 4 признал недостаточно ясным соответствующее положение закона, причем назначенец Дональда Трампа консерватор Нил Горсач присоединился к четырем либеральным судьям. Конкретным поводом стало дело осужденного за грабеж легального иммигранта с Филиппин Джеймса Димайя.
Судья Елена Каган, высказываясь за большинство судей, заявила, что закон в нынешнем виде создает трудности для судопроизводства в нижних инстанциях. По ее словам, некоторые суды считают кражу из автомобиля со взломом тяжким преступлением с применением насилия, а другие нет, то же самое относится к таким преступлениям, как изнасилование и незаконное проникновение в чужой дом.
Администрация выразила разочарование решением суда.
"Сегодняшнее решение значительно подрывает усилия министерства национальной безопасности по депортации из США иностранцев, осужденных за ряд тяжких преступлений, включая изнасилование, похищение и ограбление. Решение мешает федеральным властям удалять из страны иммигрантов-преступников, что позволяет нашей стране стать безопасной гаванью для преступников и делает нас более уязвимыми", — заявила в этой связи пресс-секретарь министерства внутренней безопасности Тайлер Хултон.
Пока неясно, как решение Верховного суда повлияет на правоприменение. Вероятнее всего, судебные решения о депортации осужденных иммигрантов станет сложнее обосновывать в суде.
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