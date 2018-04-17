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Житель Тамбова получил 18 лет тюрьмы за убийство сожительницы и сына
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Житель Тамбова получил 18 лет тюрьмы за убийство сожительницы и сына 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Житель Тамбова получил 18 лет лишения свободы за убийство сожительницы и их четырехмесячного сына, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, вечером 11 апреля прошлого года в квартире по улице Чкалова города Тамбова было обнаружено тело 25-летней задушенной женщины, которая проживала там с гражданским мужем и четырехмесячным ребенком. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний сожитель женщины. Он сообщил следствию, что до убийства забрал из квартиры ребенка и оставил его на чердаке одного из многоэтажных домов в центре города. Прибывшая на указанное мужчиной место оперативно-следственная группа обнаружила там тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Оба дела соединены в одно производство.
В СК РФ добавили, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у подсудимого отклонений. Также в ходе следствия установлено, что именно он является отцом погибшего мальчика.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему молодому человеку. Он признан виновным в совершении преступления «убийство»… Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает СК.
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