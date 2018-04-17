Житель Тамбова получил 18 лет тюрьмы за убийство сожительницы и сына

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Житель Тамбова получил 18 лет лишения свободы за убийство сожительницы и их четырехмесячного сына, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, вечером 11 апреля прошлого года в квартире по улице Чкалова города Тамбова было обнаружено тело 25-летней задушенной женщины, которая проживала там с гражданским мужем и четырехмесячным ребенком. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний сожитель женщины. Он сообщил следствию, что до убийства забрал из квартиры ребенка и оставил его на чердаке одного из многоэтажных домов в центре города. Прибывшая на указанное мужчиной место оперативно-следственная группа обнаружила там тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Оба дела соединены в одно производство.

СК РФ добавили, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у подсудимого отклонений. Также в ходе следствия установлено, что именно он является отцом погибшего мальчика.