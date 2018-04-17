В Заларинском районе за хранение марихуаны к уголовной ответственности привлечён сборщик запрещённого дикороса 

Органами дознания МО МВД России
«Заларинский» закончено расследование уголовного дела по факту
приобретения и хранения наркотических средств в значительном размере.
За незаконный оборот наркотиков растительного происхождения к уголовной ответственности привлекается 23-летний житель Ангарска.
Дознаватели установили, что в районе
посёлка Тыреть мужчина осуществил сбор дикорастущей конопли, после чего
изготовил из неё гашиш и масла канабиса для последующего употребления.
Подобные действия квалифицируются частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса
В настоящее время материалы уголовного
дела направлены в суд. Максимальное наказание за совершение такого
противоправного деяния составляет денежный штраф до 40 тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до 3 лет.
В целом с начала года в Иркутской области
сотрудниками службы дознания завершено расследование более 170 уголовных дел данной категории.
Между тем, накануне в Иркутске по информации граждан оперативинки подразделения по контролю за оборотом
наркотиков выявили и пресекли деятельность наркопритона, размещавшегося в жилой квартире.
Полиция просит граждан, обладающих
сведения об употреблении наркотических средств либо их хранении или изготовлении, обращаться в дежурную часть по телефону 02.