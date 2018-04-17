В Заларинском районе за хранение марихуаны к уголовной ответственности привлечён сборщик запрещённого дикороса

Органами дознания МО МВД России

«Заларинский» закончено расследование уголовного дела по факту

приобретения и хранения наркотических средств в значительном размере.

За незаконный оборот наркотиков растительного происхождения к уголовной ответственности привлекается 23-летний житель Ангарска

Дознаватели установили, что в районе

посёлка Тыреть мужчина осуществил сбор дикорастущей конопли, после чего

изготовил из неё гашиш и масла канабиса для последующего употребления.

Подобные действия квалифицируются частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса

В настоящее время материалы уголовного

дела направлены в суд. Максимальное наказание за совершение такого

противоправного деяния составляет денежный штраф до 40 тысяч рублей либо

лишение свободы на срок до 3 лет.

В целом с начала года в Иркутской области

сотрудниками службы дознания завершено расследование более 170 уголовных дел данной категории.

Между тем, накануне в Иркутске по информации граждан оперативинки подразделения по контролю за оборотом

наркотиков выявили и пресекли деятельность наркопритона, размещавшегося в жилой квартире.

Полиция просит граждан, обладающих

сведения об употреблении наркотических средств либо их хранении или изготовлении, обращаться в дежурную часть по телефону 02.