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Несовершеннолетняя жительница Севастополя «попалась» на двух ложных доносах об изнасиловании
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Несовершеннолетняя жительница Севастополя «попалась» на двух ложных доносах об изнасиловании 

360tv.ru 1 час назад
В Севастополе СК заподозрил 17‐летнюю местную жительницу в заведомо ложных доносах об изнасиловании. В отношении несовершеннолетней заведено уголовное дело. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу СК РФ по городу.
Девушка поругалась со своим новым приятелем и решила ему отомстить. Она написала на него заявление, обвинив нового ухажера в изнасиловании. По словам следователей, это считается тяжким преступлением, которое отягчается несовершеннолетним возрастом потерпевшей.
По данным СК, заявительницу предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Заявление зарегистрировали и передали в следственные органы, но во время расследования показания «потерпевшей» не подтвердились.
Позже выяснилось, что ранее девушка уже совершала аналогичное преступление, за которое против нее было заведено уголовное дело. Тогда суд приговорил «жертву» к штрафу. В настоящее время расследование второго уголовного дела продолжается.
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