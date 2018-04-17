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Более 360 боевиков задержали на Северном Кавказе в 2017 году
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Более 360 боевиков задержали на Северном Кавказе в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 360 участников бандподполья, в том числе восемь лидеров, и их пособников задержаны в РФ в прошлом году правоохранительным органами. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
"Правоохранительными органами в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе специальных операций задержаны 362 участника террористического бандподполья и их пособников, в том числе восемь лидеров. Уничтожены 85 участников незаконных вооруженных формирований", — отмечается в докладе.
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