Более 360 боевиков задержали на Северном Кавказе в 2017 году 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 360 участников бандподполья, в том числе восемь лидеров, и их пособников задержаны в РФ в прошлом году правоохранительным органами. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
"Правоохранительными органами в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе специальных операций задержаны 362 участника террористического бандподполья и их пособников, в том числе восемь лидеров. Уничтожены 85 участников незаконных вооруженных формирований", — отмечается в докладе.