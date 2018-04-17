Житель Дзержинска убил лучшего друга из-за грязных ботинок

Житель Дзержинска убил лучшего друга из-за грязных ботинок, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета

Уголовное дело возбудили против 49-летнего мужчины.

Друзья встретились вечером 4 апреля 2017 года. После распития спиртного мужчины поссорились из-за того, что гость прилег на кровать хозяина в грязной обуви. Словесная перепалка переросла в драку. В итоге хозяин ударил своего лучшего друга ножом в грудь. От этого 52-летний мужчина умер.

«В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, выдвинув версию о том, что убийство его лучшего друга совершила сожительница погибшего, которая была в тот вечер вместе с ними», — сообщили в следственном комитете.