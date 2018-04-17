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Житель Дзержинска убил лучшего друга из-за грязных ботинок
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Житель Дзержинска убил лучшего друга из-за грязных ботинок 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Житель Дзержинска убил лучшего друга из-за грязных ботинок, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
Уголовное дело возбудили против 49-летнего мужчины.
Друзья встретились вечером 4 апреля 2017 года. После распития спиртного мужчины поссорились из-за того, что гость прилег на кровать хозяина в грязной обуви. Словесная перепалка переросла в драку. В итоге хозяин ударил своего лучшего друга ножом в грудь. От этого 52-летний мужчина умер.
«В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, выдвинув версию о том, что убийство его лучшего друга совершила сожительница погибшего, которая была в тот вечер вместе с ними», — сообщили в следственном комитете.
Однако суд посчитал доказательства весомыми и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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