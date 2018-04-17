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Житель Дзержинска осужден за убийство лучшего друга
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Житель Дзержинска осужден за убийство лучшего друга 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 4 апреля 2017 года в доме по ул. Сухаренко. В ходе распития алкоголя злоумышленник поссорился с хозяином жилья. Причиной стало то, что гость прилег на кровать в грязной обуви. Драка закончилась ножевым ранением в грудь, от чего потерпевший умер.
Свою вину мужчина не признал, выдвинув версию о том, что убийство совершила сожительница погибшего, которая в тот вечер была вместе с ними.
Ранее обвиняемый не судим, холост, находится на пенсии.
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что мужчина воткнул ножку табурета в лицо приятеля в Нижнем Новгороде.
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