Житель Дзержинска осужден за убийство лучшего друга

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Преступление совершено 4 апреля 2017 года в доме по ул. Сухаренко. В ходе распития алкоголя злоумышленник поссорился с хозяином жилья. Причиной стало то, что гость прилег на кровать в грязной обуви. Драка закончилась ножевым ранением в грудь, от чего потерпевший умер.

Свою вину мужчина не признал, выдвинув версию о том, что убийство совершила сожительница погибшего, которая в тот вечер была вместе с ними.

Ранее обвиняемый не судим, холост, находится на пенсии.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима . Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что мужчина воткнул ножку табурета в лицо приятеля в Нижнем Новгороде.

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