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Столичный суд выпустил из «Бутырки» уральского политтехнолога
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Столичный суд выпустил из «Бутырки» уральского политтехнолога 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Ведомости Урал», Ярутин до вынесения приговора будет находиться под домашним арестом. По словам адвокатов политтехнолога, в ближайшее время начнется судебный процесс, поскольку следователи завершили свою работу.
«ФедералПресс» напоминает, что Сергей Ярутин был задержан в Москве 20 октября прошлого года по подозрению в организации кампании по распространению клеветнических материалов в отношении ряда губернаторов УрФО, корпорации СТС, ее дочерних предприятий и контрагентов, а также в отношении собственников Артема Бикова и Алексея Боброва.
Он был помещен под стражу в Бутырский следственный изолятор.
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