Столичный суд выпустил из «Бутырки» уральского политтехнолога

Как сообщают «Ведомости Урал», Ярутин до вынесения приговора будет находиться под домашним арестом. По словам адвокатов политтехнолога, в ближайшее время начнется судебный процесс, поскольку следователи завершили свою работу.

Алексея Боброва. «ФедералПресс» напоминает, что Сергей Ярутин был задержан в Москве 20 октября прошлого года по подозрению в организации кампании по распространению клеветнических материалов в отношении ряда губернаторов УрФО, корпорации СТС, ее дочерних предприятий и контрагентов, а также в отношении собственников Артема Бикова