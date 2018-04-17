Внук оставил 90-летнюю бабушку без средств к существованию

Мужчина пропил, украденные сбережения пожилого человека.

Карелии. В Пудожском районе полицейскими по подозрению в краже задержан местный житель, сообщает пресс-центр МВД

Как рассказали стражи порядка, в полицию Пудожского района поступило сообщение от 90-летней жительницы одного из поселков. У нее были похищены сбережения. Выяснилось, что вечером к пенсионерке пришел 36-летний внук. Она легла спать, а родственник оставался в квартире. Проснувшись, женщина обнаружила, что в комоде, где она хранила деньги, взломан замок. Исчезли 40 000 рублей.

Полицейские задержали внука потерпевшей. В прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что все похищенные деньги были потрачены на спиртное и продукты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации . Подозреваемый находится под подпиской о невыезде,

— говорится в сообщение ведомства.