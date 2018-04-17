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Внук оставил 90-летнюю бабушку без средств к существованию
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Внук оставил 90-летнюю бабушку без средств к существованию 

Карельские вести 1 час назад
Мужчина пропил, украденные сбережения пожилого человека.
В Пудожском районе полицейскими по подозрению в краже задержан местный житель, сообщает пресс-центр МВД Карелии.
Как рассказали стражи порядка, в полицию Пудожского района поступило сообщение от 90-летней жительницы одного из поселков. У нее были похищены сбережения. Выяснилось, что вечером к пенсионерке пришел 36-летний внук. Она легла спать, а родственник оставался в квартире. Проснувшись, женщина обнаружила, что в комоде, где она хранила деньги, взломан замок. Исчезли 40 000 рублей.
Полицейские задержали внука потерпевшей. В прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что все похищенные деньги были потрачены на спиртное и продукты.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде,
— говорится в сообщение ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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