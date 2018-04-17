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Суд отклонил жалобу на продление ареста экс-зампреду правительства Коми
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Суд отклонил жалобу на продление ареста экс-зампреду правительства Коми 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста до 20 мая бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, обвиняемому в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление о продлении ареста оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.
Четырнадцатого марта Мосгорсуд продлил срок содержания Ромаданова под стражей до 20 мая.
В ходе рассмотрения жалобы Ромаданов заявил, что он полностью сотрудничает со следствием, признает свою вину и раскаивается. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, а сам обвиняемый подал в Генпрокуратуру прошение о рассмотрении его дела в особом порядке.
Также в суде выяснилось, что следствие по делу было завершено.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал «финансистами-технологами». Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор «Комижилстрой» Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.
По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики «Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.
Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.
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