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В Иркутске нашли останки тела пропавшего в январе мужчины
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В Иркутске нашли останки тела пропавшего в январе мужчины 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Фрагменты туловища были обнаружены возле одного из домов по улице Пискунова в Иркутске. Следствие установило, что останки принадлежат 48-летнему мужчине, который пропал еще в январе этого года.
В результате следственной работы был задержан 58-летний подозреваемый в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, в январе 2018 года двое мужчин распивали спиртное в одном из домов по улице Пискунова. В какой-то момент между ними завязалась ссора, старший из них схватил нож и нанес несколько ранений приятелю, от которых тот и скончался.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за преступления против личности. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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